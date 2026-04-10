Sabinas organiza festival canino: actividades para mascotas y familias

SABINAS, COAH.- Con el objetivo de fomentar el cuidado responsable de las mascotas y promover la convivencia familiar, autoridades locales en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número 3 anunciaron la realización de un Gran Festival Canino, programado para el próximo sábado 2 de mayo a partir de las 9:00 de la mañana.

El evento contempla diversas actividades gratuitas dirigidas tanto a dueños de mascotas como al público en general. Entre ellas destacan jornadas de esterilización, vacunación y desparasitación, así como una "caninata" recreativa que busca incentivar la participación ciudadana en favor del bienestar animal.

De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores, las esterilizaciones se llevarán a cabo en la Clínica Veterinaria, ubicada en el antiguo laboratorio de patología, mientras que la caninata y el festival tendrán lugar a un costado de la Sociedad Cooperativa.

Para participar en la caminata con mascotas, los interesados deberán registrarse previamente en los puntos de venta de la sucursal Sabinas de la Sociedad Cooperativa, donde podrán asegurar su kit de participación, mismo que será entregado el día del evento. En cuanto a los servicios de salud para mascotas, el registro se realizará vía telefónica, debido a que el cupo será limitado.

Los organizadores destacaron que este tipo de actividades no solo fortalecen el vínculo entre las familias y sus mascotas, sino que también contribuyen a la prevención de enfermedades y al control de la población animal mediante acciones responsables como la esterilización.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a esta iniciativa, considerada como una oportunidad ideal para que niños y adultos aprendan sobre el cuidado y respeto hacia los animales, en un ambiente seguro, recreativo y totalmente gratuito.