Concurso de juegos tradicionales para niños en Sabinas: inscripciones abiertas

SABINAS, COAH.- El profesor Ramiro Flores Morales, coordinador de cultura en la región carbonífera, anunció una convocatoria para niños de 6 a 10 años para participar en un concurso de juegos tradicionales. Los juegos seleccionados son cuerda, trompo y balero, y se llevarán a cabo el viernes 24 de abril en la plaza principal.

"Queremos que los niños se diviertan y recuerden la convivencia que tuvieron sus padres y abuelos", dijo Flores Morales. "Es importante que los niños se alejen de los juegos electrónicos y disfruten de la compañía de sus amigos y familiares".

El concurso está abierto a niños de nivel primario hasta cuarto o quinto año, y se ofrecerán premios para los tres primeros lugares en cada juego. Los premios consisten en 2,000 pesos para el primer lugar, 1,000 pesos para el segundo lugar y 500 pesos para el tercer lugar.

La inscripción estará abierta hasta el miércoles 22 de abril, y el concurso se llevará a cabo el viernes 24 de abril a las 10 de la mañana en la plaza principal. Flores Morales invitó a los padres y abuelos a inscribir a sus hijos y a disfrutar de este evento cultural.

"Esperamos que haya muchos niños participando y que se diviertan", dijo Flores Morales. "Es una oportunidad para que los niños aprendan y se diviertan al mismo tiempo, y para que los padres y abuelos compartan con ellos momentos especiales".