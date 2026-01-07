Vecinos de Villa de Agujita denuncian alcantarilla tapada: exigen solución urgente

VILLA DE AGUJITA, COAH.- Vecinos de la colonia Nueva, en la calle 21 de marzo, denunciaron que desde hace más de un mes permanece tapada una alcantarilla, situación que ha generado contaminación y olores fétidos en la zona. A pesar de los reportes realizados ante las autoridades municipales, aseguran que no han recibido respuesta ni solución al problema.

La acumulación de aguas negras y residuos en la vía pública ha provocado un ambiente insalubre que afecta la vida cotidiana de las familias. Los habitantes señalan que diariamente deben enfrentar las consecuencias de la falta de atención, lo que incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

Los vecinos expresaron su inconformidad por la indiferencia de las autoridades, pues consideran que se trata de un problema urgente que requiere atención inmediata. "No es justo que tengamos que vivir con estos olores y con el riesgo de que nuestros hijos se enfermen", comentó uno de los afectados.

Ante esta situación, los habitantes de la colonia Nueva exigen una solución pronta y efectiva, ya que el drenaje tapado no solo representa un foco de infección, sino también un riesgo para la salud pública. Señalan que han insistido en sus reportes, pero hasta ahora no han recibido respuesta oficial.

La comunidad espera que el municipio atienda el llamado y realice las reparaciones necesarias para garantizar condiciones de higiene y seguridad. Los vecinos reiteraron que continuarán alzando la voz hasta que se resuelva el problema, pues consideran que la salud de las familias debe ser una prioridad.