Diego Garduño coordina esfuerzos contra el abigeato en Sabinas

SABINAS, COAH.- El delegado de la fiscalía general del estado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, confirmó que se han realizado avances en la coordinación con ejidatarios de la región para combatir el problema de abigeato y otros delitos.

En una reunión con ejidatarios del ejido El Mezquite, se abordaron diferentes problemáticas y se les ofreció apoyo para dar seguimiento a sus carpetas de investigación. "Se busca generar una cercanía con las comunidades ejidales y presentarnos como autoridades para resolver sus situaciones", dijo Garduño Guzmán. "La idea es cumplir la ley ganadera y evitar que se incurran en responsabilidades".

Entre los resultados obtenidos se encuentra la recuperación de ganado y la coordinación con los comisarios ejidales para que estén conscientes de en la regularización de su ganado y en la presentación de documentación necesaria.

Garduño Guzmán anunció que se realizarán visitas a otros ejidos, como La Cuchilla, para llevar a cabo reuniones similares y generar una mayor coordinación con las comunidades. "La idea es que todos estén conscientes de la importancia de cumplir la ley y de trabajar juntos para combatir el abigeato y otros delitos", dijo.

El delegado de la fiscalía general del estado destacó que la coordinación con los ejidatarios es fundamental para lograr resultados efectivos en la lucha contra el abigeato y otros delitos. "Estamos comprometidos en trabajar de la mano con las comunidades para generar un entorno seguro y justo para todos", dijo.