Sabinas se prepara para la Gran Cabalgata 2026 con gran expectativa

SABINAS, COAH.- Todo está listo para la 37.ª edición de la Gran Cabalgata Sabinas 2026, uno de los principales eventos tradicionales de Coahuila, informó Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos en el estado.

La funcionaria destacó que esta celebración representa una de las tradiciones más importantes y queridas de Coahuila, al reflejar la identidad, cultura y tradición vaquera de la entidad.

Añadió que, con el paso de los años, se ha consolidado como la cabalgata más grande de México y uno de los eventos de mayor relevancia en el estado. Recordó que el año pasado se reunieron más de 75 mil espectadores y entre 10 mil y 12 mil jinetes, lo que generó una derrama económica superior a los 30 millones de pesos, por lo que el 12 de septiembre del presente año esperan superar la meta.

Señaló que, por estas cifras, la Gran Cabalgata es reconocida internacionalmente y requiere continuar con un trabajo coordinado para fortalecerla. Amezcua González precisó que el gobierno del ingeniero Manolo Jiménez Salinas no solamente impulsa eventos para fortalecer las regiones, sino que también atiende los diferentes aspectos relacionados con su organización y desarrollo. "Hoy estamos aquí, sumando esfuerzos, y trabajando de manera coordinada", expresó.

Asimismo, manifestó que este año esperan superar la derrama económica de más de 30 millones de pesos registrada anteriormente, por lo que reiteró la invitación a habitantes de Coahuila y visitantes de Texas para acudir a las fiestas de Sabinas. Finalmente, informó que la ocupación hotelera se encuentra cubierta al 100 por ciento, no solamente en Sabinas, sino también en Múzquiz y otros municipios.

Destacó además la hospitalidad de las familias de la Región Carbonífera, quienes reciben a familiares y amistades que llegan a disfrutar de estos acontecimientos.