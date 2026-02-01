Cruz Roja en Sabinas realiza rifa para recaudar fondos

SABINAS, COAH.- La Cruz Roja en Sabinas está llevando a cabo una rifa, con el objetivo de recaudar fondos para material y uniformes. El paramédico de la Cruz Roja, Humberto Navarro, invitó a la ciudadanía a participar en la rifa, que se jugará el 14 de febrero con la lotería nacional.

Cada boleto cuesta 50 pesos y la rifa incluye parrilladas como premios. Navarro destacó que la participación de la ciudadanía es fundamental para que la Cruz Roja pueda seguir brindando servicios de emergencia y apoyo a la comunidad.

"La idea es que la gente nos apoye, ya que nadie es tan rico para no necesitar ayuda ni tan pobre para no ayudar", dijo Navarro. La rifa es una forma de que la comunidad se involucre y contribuya al bienestar de la institución.

La Cruz Roja agradece a la ciudadanía por su apoyo y los invita a participar en la rifa. Para más información, los interesados pueden acercarse a la sede de la Cruz Roja en Sabinas o contactar a los paramédicos en la zona.

La rifa es una oportunidad para que la comunidad apoye a la Cruz Roja y contribuya a su labor humanitaria. La institución se compromete a utilizar los fondos recaudados para mejorar sus servicios y apoyar a aquellos que lo necesitan.