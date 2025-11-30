Paramédicos despiden a Jorge Armando Muñoz Sánchez en emotivo homenaje

SABINAS, COAH.- En un emotivo homenaje, paramédicos de la Cruz Roja realizaron el último pase de lista en memoria de Jorge Armando Muñoz Sánchez, compañero y esposo de la también paramédico Lydia Velázquez Aguilar.

La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones de la benemérita institución, donde se dieron cita familiares, amigos y colegas.

Con profundo pesar, integrantes del Patronato, Damas Voluntarias y paramédicos de la Cruz Roja despidieron a Jorge Armando, a quien reconocieron como un excelente compañero, padre y esposo, además de destacar su gran vocación de servicio.

El ambiente estuvo marcado por la solemnidad y el respeto hacia quien dedicó parte de su vida a salvar la de otros.

El último pase de lista, tradición que simboliza el adiós a un miembro caído, fue encabezado por sus compañeros paramédicos, quienes con voz firme respondieron en su honor. Este acto conmovió a los presentes y reflejó el cariño y la admiración que la institución guarda hacia Jorge Armando.

Posteriormente, el cuerpo fue acompañado por familiares, amigos y compañeros hasta el Panteón Santiago, donde se le dio sepultura. Durante el cortejo fúnebre, se escucharon muestras de afecto y reconocimiento hacia su entrega y compromiso con la comunidad sabinense.

La Cruz Roja de Sabinas reafirmó que la memoria de Jorge Armando Muñoz Sánchez permanecerá viva en cada servicio y en cada vida que se salve, como ejemplo de entrega y solidaridad. Su legado se convierte en inspiración para las nuevas generaciones de voluntarios que continúan con la misión de servir a quienes más lo necesitan.