Camioneta volcó en carretera 57: accidente en Sabinas

SABINAS, COAH.- Sobre la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 124 en el tramo Sabinas-Nueva Rosita, volcó una camioneta que presuntamente conducía un varón.

En el sitio, no se encontraba el ocupante del vehículo cuando arribaron como primeros respondientes elementos policiacos de esta localidad, además de paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana.

El percance provocó que la camioneta marca JAC, color blanco, quedara atravesada en medio de dos carriles de circulación, generando riesgo para otros automovilistas.

La unidad terminó con daños materiales de consideración y fue retirada de la vía para ser enviada a un corralón, en tanto se determinan las causas del accidente, confirmando los uniformados que, por fortuna, no hubo más vehículos involucrados en el hecho.

El cierre parcial en el tramo carretero permitió a los cuerpos de emergencia realizar las maniobras necesarias para liberar la circulación y evitar un nuevo percance, en tanto, la presencia de las corporaciones policiacas garantizó el flujo seguro de los automovilistas que transitaban por dicho perímetro.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias que originaron la volcadura. El incidente dejó únicamente daños materiales y generó alarma entre los conductores que presenciaron la emergencia.