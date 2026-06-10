Héctor Miguel García Falcón recibe constancia de mayoría en Frontera

Frontera, Coahuila.- Héctor Miguel García Falcón, "Gachupin", recibió este miércoles la constancia de mayoría que lo acredita oficialmente como diputado local electo por el Distrito 06, tras concluir el cómputo distrital de la elección.

La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones del Comité Distrital Electoral 06, con sede en Frontera, Coahuila, donde Claudia Herrera Rodríguez, presidenta del organismo electoral, hizo entrega del documento que valida los resultados obtenidos en las urnas y formaliza su elección para integrar la próxima Legislatura del Congreso del Estado.

Durante el acto protocolario, García Falcón estuvo acompañado por su compañero de fórmula, José "Pepe" Cerda, diputado local suplente, así como por dirigentes y representantes del Partido Revolucionario Institucional.

Entre los asistentes destacaron Francisco Tobías Hernández, delegado político de la Región Carbonífera; Sergio Sibeles delegado político de la Región Centro Desierto; Luis Santos, presidente del Comité Municipal del PRI en Melchor Múzquiz; Jessy Guerrero, delegado municipal de Activismo; y Juan Rodríguez, secretario de Acción Electoral del PRI Múzquiz.

La entrega de la constancia de mayoría confirma el respaldo ciudadano obtenido por la fórmula encabezada por Héctor Miguel García Falcón y marca la conclusión formal del proceso electoral en el Distrito 06.

Al recibir el documento, el diputado local electo agradeció la confianza depositada por la ciudadanía y reiteró su compromiso de trabajar con responsabilidad, cercanía y resultados para las familias de la Región Carbonífera y de todos los municipios que integran el distrito.

"Hoy recibo esta constancia con humildad, gratitud y un profundo sentido de compromiso. Esta confianza que nos otorgó la gente se traducirá en trabajo permanente, gestión y resultados para quienes esperan un representante cercano y comprometido con las causas de nuestra región", expresó.

Asimismo, aseguró que desde el Congreso del Estado trabajará de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para seguir fortaleciendo el desarrollo de Coahuila.

"Vamos a trabajar en equipo con nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas para consolidar la seguridad que distingue a nuestro estado, impulsar el desarrollo económico, atraer más inversiones, generar empleos, fortalecer la salud, respaldar la educación, mejorar la infraestructura y elevar la calidad de vida de las familias coahuilenses. Nuestro compromiso es construir un mejor presente y un mejor futuro para todos", señaló.

García Falcón destacó que mantendrá una agenda cercana a la ciudadanía, recorriendo permanentemente los municipios del Distrito 06 para escuchar las necesidades de la población y gestionar soluciones que impulsen el bienestar y el desarrollo de la región.

Con la validación oficial de los resultados, Héctor Miguel García Falcón inicia una nueva etapa como diputado local electo, respaldado por el voto ciudadano y con el compromiso de representar con responsabilidad, trabajo y resultados a quienes confiaron en su proyecto.