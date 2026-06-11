Clausuran centro de rehabilitación irregular en Frontera

Van contra anexos irregulares en Frontera

La Dirección de Salud Municipal inició un programa de inspecciones en centros de rehabilitación y anexos que operan en el municipio, luego de detectar que únicamente dos establecimientos cuentan con la regularización correspondiente, mientras que más de 10 funcionan sin cumplir los requisitos mínimos para su operación. El director de Salud Municipal, Miguel Sánchez Leija, informó que esta semana comenzaron las solicitudes formales para realizar las revisiones en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria, instancia encargada de otorgar los permisos de funcionamiento.

Acciones de la autoridad

Explicó que, además de verificar la documentación, las autoridades revisarán las condiciones en que son atendidos los internos, el control de medicamentos, la supervisión médica y las condiciones sanitarias de los inmuebles. "Sabemos de más de 10 lugares que funcionan como centros de rehabilitación, pero que no cumplen con los requisitos mínimos para estar operando", señaló. Recordó que recientemente fue clausurado un centro residencial que operaba frente a una secundaria y que además carecía de los permisos necesarios, situación que representaba un riesgo para la población.

Detalles confirmados

Sánchez Leija aclaró que el objetivo no es impedir la operación de estos espacios, sino garantizar que trabajen de manera adecuada y ofrezcan seguridad a las personas que buscan atención para superar problemas de adicciones. "Lo importante es que quien solicite este servicio tenga la certeza de que el lugar cumple con las condiciones mínimas y está siendo supervisado por las autoridades", indicó.