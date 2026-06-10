Recibe Claudia Garza constancia de mayoría en el distrito 03 de Sabinas

Sabinas, Coahuila; 10 de junio de 2026. Con un total de 41 mil 801 sufragios, la fórmula de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, PRI-UDC, integrada por Claudia Garza y Maricarmen de León, recibió la noche de este miércoles la constancia de mayoría que las acredita como ganadoras de la contienda electoral en el Distrito 03 con cabecera en Sabinas.

La entrega del documento estuvo a cargo de la presidenta del Comité Distrital Electoral 03, profesora Adriana Fraire, durante una ceremonia realizada al concluir el cómputo oficial de los votos, al filo de las 10 de la noche en sesión permanente.

Tras recibir la constancia, Claudia Garza reiteró ante los medios de comunicación su compromiso de responder a cada una de las peticiones asumidas durante la campaña electoral, destacando que trabajará de manera cercana a la ciudadanía para responder a la confianza depositada en las urnas.

Al acto acudieron el presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, doctor David Mussi Garza, familiares de las candidatas y la familia tricolor integrada por militantes de la estructura priista, quienes acompañaron a las ganadoras en este importante momento.

De acuerdo con los resultados dados a conocer por la autoridad electoral, en la jornada participaron 85 mil 682 votantes, obteniendo la fórmula de la Alianza Ciudadana por la Seguridad 41 mil 801 votos que le otorgaron la mayoría en el Distrito 03.