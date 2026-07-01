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Coahuila

Muere hombre tras ser atropellado en la carretera Presa de la Amistad

La víctima, de aproximadamente 55 años, fue embestida durante la madrugada; autoridades cerraron temporalmente la circulación mientras realizaban las diligencias.

Por Angel Garcia - 01 julio, 2026 - 09:52 a.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.– Un hombre de aproximadamente 55 años perdió la vida tras ser atropellado durante la madrugada de este miércoles sobre la carretera Presa de la Amistad, a la altura de la escuela Guadalupe Victoria.

      El hecho fue reportado en el acceso hacia el sector de La Ribera, donde la víctima fue localizada sobre la vialidad.

      Acciones de la autoridad

      Durante la atención del incidente, las autoridades cerraron temporalmente la circulación en la zona mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes.

      Placeholder

      Detalles confirmados

      En el lugar existe un puente peatonal; sin embargo, de acuerdo con la información disponible, su uso es poco frecuente y en ese tramo de la carretera es común que los vehículos circulen a alta velocidad.

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