Incendio en Río Sabinas causa daños a árboles centenarios

SABINAS, COAHUILA.- El incendio de árboles sabinos en las márgenes del Río Sabinas continúa siendo una práctica que desafortunadamente algunas personas realizan de manera inconsciente y malintencionada, provocando severos daños al ecosistema de la Región Carbonífera. En esta ocasión, mediante una publicación difundida en Facebook y atribuida a Mike Carmona, se denunció un nuevo incendio presuntamente provocado en un ejemplar de sabino ubicado en este importante afluente natural.

De acuerdo con la información compartida en redes sociales, en el interior hueco del árbol fueron localizados resortes de un colchón, lo que hace presumir que fueron utilizados para iniciar el fuego. Hasta el momento no se ha identificado a los responsables de este acto que generó indignación entre ciudadanos, ambientalistas y habitantes de Sabinas preocupados por la conservación de estos árboles centenarios.

Este nuevo caso revive la preocupación por los constantes incendios registrados en el Río Sabinas durante los últimos años. Tan solo en 2025, incendios forestales consumieron entre 10 y 15 sabinos de gran tamaño en el sector de la colonia Chapultepec, además de destruir aproximadamente tres hectáreas y media de vegetación ribereña. Otro siniestro ocurrido en el área conocida como "La Islita" también dejó daños importantes en árboles emblemáticos y ecosistemas naturales.

José Antonio Dávila Paulín, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en la Cuenca Don Martín y Río Sabinas, ha advertido anteriormente sobre el deterioro ambiental que enfrenta esta zona debido a incendios, contaminación y acciones humanas irresponsables. Datos ambientales estiman que en las últimas dos décadas se han perdido entre 300 y 500 ejemplares de sabino a lo largo del río, situación que mantiene en alerta a especialistas y defensores del medio ambiente.

Habitantes de la Región Carbonífera reiteraron el llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia en las márgenes del Río Sabinas y aplicar sanciones ejemplares contra quienes resulten responsables de provocar incendios o daños a la flora del lugar. Los sabinos son considerados patrimonio natural e histórico de Sabinas, además de representar una pieza fundamental para el equilibrio ecológico y la identidad ambiental de la región.