Dariel Salgado Flores destaca la adopción en Sabinas: un proceso accesible

SABINAS, COAH.- Dariel Salgado Flores, delegado de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia en la región carbonífera, destaca la importancia de la puesta en marcha de los juzgados especializados en adopción. Según Salgado Flores, el proceso de adopción es más sencillo de lo que se cree, y el principal requisito es que la familia solicitante se encuentre en buena salud física y mental, y tenga una solvencia económica estable.

"Se está buscando unos padres a los niños, no se van a dar en adopción a cualquier persona", enfatiza Salgado Flores. El proceso de adopción es gratuito, tanto en el ámbito administrativo como judicial, y se realizan estudios de trabajo social y psicosocial para garantizar la seguridad de los niños.

El delegado destaca que el proceso de adopción puede tardar entre cuatro a seis meses, pero con la implementación de los juzgados especializados, se espera que sea más rápido. "Con esos incentivos, pues de que se acerquen, sobre todo lo más importante es la voluntad de querer tener a un niño bajo su cuidado y darle unos padres que desafortunadamente los niños no cuentan en este momento", dice.

Salgado Flores invita a las personas interesadas en adoptar a acercarse a la institución con sede en Sabinas, donde se les brindará información y apoyo. "Hay niños de todas las edades, sobre todo ahorita también hay muchos adolescentes", dice. La adopción es una oportunidad para darle un hogar a un niño que lo necesita, y el delegado de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia está dispuesto a ayudar en el proceso.