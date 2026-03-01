David Mussi Garza inicia brigadas asistenciales en Sabinas

SABINAS, COAH.- El Partido Revolucionario Institucional en Sabinas inició su programa de brigadas asistenciales y mercadito popular en las oficinas municipales de la calle Independencia 904, confirmó el presidente del comité municipal David Mussi Garza. La jornada ofreció la canasta básica a bajo costo: tapa de huevo en 55 pesos, frijol, azúcar y harina en 16 pesos, además de fruta y verdura de primera calidad a precios reducidos.

Mussi Garza detalló que, junto a la venta de alimentos, se brindaron asesorías jurídicas y psicológicas, corte de cabello gratuito, vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos, así como refuerzos de la cartilla para adultos mayores, entre ellos neumococo, influenza y covid, y dosis contra sarampión.

El dirigente explicó que la brigada operó de diez de la mañana a dos de la tarde y que, desde ese arranque, acordaron salir de manera periódica, sobre todo los días de quincena y los sábados, para acercar los beneficios a más colonias.

Mussi Garza señaló que visitarían Agujita, Cloete, Nuevo Barroterán y los ejidos, con el objetivo de que habitantes de todo el municipio accedieran a los apoyos sin desplazarse al centro.

La iniciativa buscó atender la economía familiar y la salud preventiva, en coordinación con voluntarios del PRI, y se anunció que las brigadas se mantendrían como parte de la agenda municipal del partido en semanas posteriores.