Raúl Navarro Anguiano confirma vigencia del decreto de regularización de vehículos en Coahuila

SABINAS, COAH.- El decreto presidencial para la regularización de vehículos de procedencia extranjera en el país mantiene su vigencia hasta el próximo 30 de septiembre de 2026, sin que hasta el momento se haya presentado alguna modificación.

Así lo confirmó Raúl Navarro Anguiano, coordinador de la organización Frente Cardenista.

El entrevistado reconoció que este decreto, impulsado en su origen por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha respondido a la necesidad de miles de ciudadanos que buscaban contar con un vehículo legalizado para utilizarlo sin complicaciones en sus actividades cotidianas.

Señaló que la medida ha brindado certeza jurídica y tranquilidad a las familias que dependen de estos automóviles para su movilidad.

No obstante, Navarro Anguiano subrayó que no todos los vehículos introducidos al país cumplen con los requisitos específicos establecidos en el decreto, lo que impide su regularización.

En este sentido, exhortó a los propietarios a informarse adecuadamente sobre las condiciones y lineamientos para evitar contratiempos en el proceso.

El coordinador del Frente Cardenista destacó además que este programa ha generado recursos económicos importantes, aplicados en distintos estados de la República, especialmente en las entidades fronterizas.

Dichos ingresos han sido destinados a mejorar la infraestructura carretera y a impulsar obras de beneficio social, lo que refleja el impacto positivo de la medida más allá de la legalización vehicular.

Finalmente, Navarro Anguiano invitó a los ciudadanos que poseen un automóvil de procedencia extranjera y cumplen con los requisitos del decreto, a aprovechar la oportunidad de regularizarlo.

Recalcó que hacerlo representa una inversión en tranquilidad y seguridad, además de evitar posibles decomisos por parte de las autoridades.