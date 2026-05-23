Persisten aguas negras en colonia Las Vírgenes y crece preocupación sanitaria en Sabinas

SABINAS, COAH.- Habitantes de la colonia Las Vírgenes continúan enfrentando el desbordamiento constante de aguas negras que emanan de la alcantarilla principal ubicada sobre la calle Virgen de Guadalupe.

El problema afecta a cerca de 500 familias de la colonia y persiste pese a las intervenciones realizadas meses atrás.

De acuerdo con los reportes vecinales, el colapso del drenaje provoca el brote continuo de aguas residuales sobre la vía pública. La situación genera malos olores, focos de infección y condiciones insalubres que se agravan con el aumento de las temperaturas, particularmente ante la proximidad de la temporada de verano.

Hace algunos meses, la autoridad municipal ofreció una solución parcial en la esquina de las calles Virgen de Guadalupe y Virgen de La Merced. Sin embargo, la medida no logró resolver el problema de fondo, ya que el desbordamiento ha continuado de manera regular en el punto principal de la colonia.

Las familias señalan que la exposición prolongada a las aguas negras representa un riesgo para la salud de niños, adultos mayores y vecinos en general. La falta de una solución definitiva mantiene a la comunidad en alerta ante posibles brotes infecciosos asociados al estancamiento y circulación de desechos en la superficie.

Acciones de la autoridad

Ante este panorama, los residentes insisten en la necesidad de una intervención integral que atienda el origen del colapso en la red de drenaje.

Asimismo, advirtieron que la cercanía del periodo de calor incrementa el riesgo sanitario y complica las condiciones de vida en la zona.