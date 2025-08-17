Pasión por la Magia: Benito Ernesto Moreno Villareal Enseña Arte de Manipular Naipes

Benito Ernesto Moreno Villareal es un experto en el arte de manipular los naipes, una habilidad que ha desarrollado durante diez años. Recientemente ofrece un curso sobre este tema en la Casa de la Cultura, donde enseñó a los asistentes a realizar movimientos elegantes y precisos con las cartas.

Según Benito Ernesto, su interés en el arte de manipular los naipes surgió a partir de su pasión por la magia. "Empecé con la magia con objetos, luego me pasé a la magia con cartas, y finalmente me enfoqué en la habilidad de mezclar cartas", explicó. A lo largo de su carrera, ha aprendido de varios maestros, tanto en México como en España, incluyendo a Miguel Román, Víctor García y Sergio Roca.

La habilidad de manipular los naipes puede ser utilizada en diferentes contextos, desde el espectáculo hasta la vida real. "Casi siempre es como para demostrar esa habilidad a la hora de jugar poker con los amigos o en un show de magia", afirmó Benito. En efecto, los magos suelen utilizar esta habilidad para impresionar a su audiencia y agregar un toque de elegancia a sus presentaciones.

Benito destacó que la práctica y la dedicación son fundamentales para dominar el arte de manipular los naipes. "Con práctica, puedes pulir los movimientos y hacer un performance elegante", aseguró. Su pasión por esta habilidad es evidente, y su curso es una excelente oportunidad para que los interesados aprendan y mejoren sus habilidades.

Benito Ernesto Moreno Villareal invitó a los interesados en aprender de este arte, a que asistan los sábados a partir de las 10 de la mañana a la Casa de la Cultura, donde conocerán más acerca de las técnicas e historia del Cardistry.