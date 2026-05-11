Detienen a cinco mujeres por agresiones en Sabinas

SABINAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera confirmó la integración de una carpeta de investigación por agresiones y lesiones cometidas en contra de una vecina de la colonia Los Manzanos, en Sabinas. Autoridades de la dependencia señalaron que el reporte del altercado fue atendido de manera inmediata por las diferentes corporaciones que integran la seguridad pública, siguiendo instrucciones del fiscal general, Federico Fernández Montañez.

El hecho derivó en la detención y aseguramiento de cinco mujeres identificadas como Wendolin N, Abigail N, Melissa N, Andrea N y Monserrat N. Las detenidas fueron señaladas como presuntas implicadas en los ilícitos de amenazas, daños y lesiones, y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de Detenidos. Se precisó que cada una respondería de manera individual como autora material de las conductas cometidas durante el incidente.

De acuerdo con las primeras pesquisas y líneas de investigación, la riña se originó por diferencias de carácter personal entre las involucradas. Las autoridades indicaron que se realizarían los actos de investigación necesarios para delimitar la responsabilidad de cada una de las detenidas. Se puntualizó que las sanciones se aplicarían según la conducta cometida, como lesiones a personas, daños a la propiedad, ventanas rotas o afectaciones a cercas, entre otros hechos que se desprendieran de la indagatoria.

El reporte fue recibido a través del número de emergencias 9-1-1 y mediante los canales de comunicación comunitarios impulsados por el fiscal Federico Fernández Montañez. Además, los videos que circularon en redes sociales, transmitidos en vivo, permitieron una reacción inmediata de las corporaciones. La detención se realizó en flagrancia, aproximadamente uno o dos minutos después de iniciado el altercado, por parte de elementos del mando único municipal en la vía pública.

Finalmente, la Fiscalía reiteró que se trabajaba de manera coordinada con los diferentes mandos municipales para atender este tipo de hechos. Aseguró que se daría seguimiento puntual a la carpeta de investigación para esclarecer la participación de cada una de las detenidas y garantizar la aplicación de la ley conforme a los daños y lesiones ocasionados a la vecina de la colonia Los Manzanos.