Detienen en Sabinas a hombre armado en la colonia Jorge B. Cuéllar

SABINAS, COAH.- En esta localidad fue detenido Arnulfo Chufín, de 25 años, tras ser interceptado en actitud sospechosa por parte de elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública. La captura ocurrió en la colonia Jorge B. Cuéllar.

Al momento de la detención, el hombre, quien dijo ser desempleado y tener domicilio en la colonia Sarabia, portaba dos armas de fuego.

Se trata de una pistola calibre .22 y otra calibre .25, las cuales fueron aseguradas por las autoridades policiacas, quienes procedieron a elaborar el Informe Policial Homologado sobre lo sucedido.

Los agentes municipales realizaron la intervención luego de ubicar al sospechoso durante los recorridos de vigilancia en el sector.

Tras verificar la portación ilegal de las armas, procedieron a su aseguramiento conforme al protocolo establecido.

Arnulfo Chufín fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para que se determine su situación jurídica. Las armas quedaron bajo resguardo como parte de la evidencia del caso.

La corporación indicó que el operativo forma parte de las acciones de vigilancia permanente en las colonias de Sabinas para inhibir la portación de armas y delitos de alto impacto.