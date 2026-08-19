Diana Estens llama a actuar por la contaminación del río Sabinas

SABINAS, COAH.- La contaminación del río Sabinas es un problema que viene de años atrás, pero actualmente preocupa a habitantes de Sabinas y de comunidades asentadas en sus márgenes y otros municipios, por el impacto en la calidad del entorno, no solamente del agua.

La titular de la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, Mtra. Diana Susana Estens de la Garza, señaló que más que apuntar hacia responsables, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben realizar acciones para atender esta situación.

Explicó que las plantas tratadoras de aguas residuales son responsabilidad de los municipios y deben operar correctamente, mientras que las descargas al río provenientes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dependencia de competencia federal, deberían revisar las condiciones en que se realizan.

Estens de la Garza reconoció que las actividades relacionadas con el rescate de los mineros son necesarias, pero advirtió que la estrategia implementada representa un impacto importante para el río y corresponde a la autoridad federal determinar sus efectos.

Asimismo, indicó que el gobierno federal deberá revisar si existen otras fuentes de contaminación, entre ellas los tajos y las actividades mineras, debido al impacto negativo que pueden generar en el afluente.

La funcionaria informó que ayer se realizó una reunión virtual con autoridades federales, a convocatoria de la Secretaría del Medio Ambiente, en la que se establecieron algunos pendientes y se acordó volver a reunirse para buscar soluciones.

Recalcó una vez más, -no se trata de señalar responsables, sino de realizar un trabajo conjunto con la participación y apoyo de la ciudadanía-.