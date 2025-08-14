Óscar Ríos Ramírez impulsa mejoras en infraestructura urbana

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde Óscar Ríos Ramírez continúa avanzando en el cumplimiento de los compromisos establecidos con la ciudadanía, convencido de que la mejor manera de atender las necesidades y construir confianza es a través del trabajo diario y acciones concretas que beneficien a las familias.

Uno de los objetivos más importantes de su administración es iluminar todas las colonias del municipio, para brindar mayor seguridad y calidad de vida a la población. Esta meta se ha ido alcanzando de manera progresiva, y en esta ocasión se trabajó en la colonia Zaragoza de Nueva Rosita, donde durante años varias calles permanecieron en la oscuridad.

El edil supervisó personalmente la instalación de alrededor de 30 luminarias tipo LED, que beneficiarán directamente a decenas de familias y a diversos planteles educativos de la zona. Con ello, se contribuye a que los vecinos y estudiantes transiten con mayor seguridad y a que los espacios públicos tengan una mejor imagen.

De igual manera, el alcalde recordó que las labores de pavimentación y bacheo también se han reforzado en distintos sectores, priorizando las áreas con mayor rezago, como la colonia Progreso. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para mejorar la infraestructura urbana y atender las peticiones ciudadanas.

"Estamos demostrando que con trabajo y organización se pueden resolver las necesidades de la gente. Seguiremos avanzando paso a paso, con el respaldo de nuestro gobernador Manolo Jiménez, para que cada colonia y cada comunidad reciba la atención que merece", expresó Ríos Ramírez.

Finalmente, el alcalde pidió paciencia a la ciudadanía, asegurando que todas las peticiones serán atendidas en su momento, porque la prioridad de su gobierno es cumplir y generar resultados que se reflejen en la vida diaria de las familias de San Juan de Sabinas.