Lic. Karina Ríos lidera prevención de adicciones en San Juan de Sabinas

San Juan de Sabinas Coah.- El DIF San Juan de Sabinas, que preside la Lic. Karina Yanet Ríos Ornelas, se sumó a la promoción y fortalecimiento de acciones encaminadas a la prevención de las adicciones, especialmente en jóvenes de la Región Carbonífera.

La Presidenta Honoraria del DIF Municipal asistió a la plática sobre el consumo de fentanilo, impartida por el Lic. Diego Saúl Garduño, delegado de la Fiscalía en la Región Carbonífera, realizada en el CECyTEC de la Villa de San Juan de Sabinas.

Durante la charla, se abordaron los efectos altamente adictivos de esta sustancia, sus consecuencias físicas y psicológicas, y el grave riesgo que representa para la vida.

Posteriormente, la Lic. Karina Ríos acompañó el inicio de los trabajos de la Unidad Móvil "Acércate, Vive Libre Sin Drogas", en la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera.

Esta unidad —impulsada por el DIF Coahuila, en coordinación con el Gobierno Municipal— brinda atención psicológica, médica y orientación especializada, con posibilidad de canalización psiquiátrica cuando el caso lo requiere. Su objetivo es acercar atención y apoyo integral a jóvenes que enfrentan problemas de adicciones o salud mental.

"Es una atención integral la que ofrece el DIF Coahuila gracias al liderazgo de la Sra. Liliana Salinas Valdés y al respaldo de nuestro gobernador, Manolo Jiménez Salinas. Es fundamental mantener a nuestros jóvenes lejos de las adicciones, pero también ofrecerles espacios para desarrollarse en disciplinas deportivas, artísticas y sociales", señaló la Lic. Karina Ríos.

La Presidenta Honoraria destacó además el compromiso del alcalde Óscar Ríos Ramírez, quien en solo diez meses de trabajo ha impulsado la construcción de dos canchas de pasto sintético, programas de apoyo al deporte en distintas disciplinas —como boxeo, béisbol, sóftbol y fútbol americano—, y becas para jóvenes deportistas, fortaleciendo así las oportunidades de desarrollo y convivencia sana.

Finalmente, la Lic. Karina Ríos invitó a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, a acercarse al DIF Municipal, donde se ofrecen servicios psicológicos, médicos, asesoría jurídica, programas de salud y cursos de formación que fomentan el aprovechamiento positivo de su tiempo y energía.

En el evento también estuvieron presentes Francisco Tobías Hernández, Subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera; Dr. Sergio Villarreal Cárdenas, Rector de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera; e Ing. Félix Romo Martínez, Director del CECyTEC de la Villa de San Juan de Sabinas, anfitriones respectivamente, además de directivos, docentes, alumnos, funcionarios estatales y municipales.