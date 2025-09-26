Club Caballeros de Colón dona desfibrilador y materiales médicos a Cruz Roja de Sabinas

SABINAS, COAH.- En un gesto de solidaridad y compromiso con la salud comunitaria, integrantes del Club Caballeros de Colón realizaron la entrega de un desfibrilador, materiales de curación e insumos médicos destinados a las ambulancias de la delegación local de la Cruz Roja. El acto se llevó a cabo en las instalaciones de la benemérita institución, contando con la presencia de damas voluntarias, paramédicos y Claudia Andrade Bernal, quien asistió en representación del presidente del patronato, Andrés Calvillo.

Durante el evento, se destacó la participación de Marcos Garza Vázquez, digno gran caballero del club, acompañado por sus compañeros Jorge Alberto Farías Gómez, Rafael Naves Moreno, Alfonso Ramos Pérez y Baldomero Llamas Soriano. Su presencia reafirmó el compromiso del Club Caballeros de Colón con las causas humanitarias y el bienestar de la población sabinense.

Según trascendió, el equipo médico donado proviene del hospital Santa Rosa de San Antonio, lo que añade un valor significativo a la entrega, al tratarse de insumos de alta calidad que fortalecerán la capacidad de respuesta ante emergencias en la región.

Claudia Andrade Bernal, en nombre de la Cruz Roja y de la ciudadanía, expresó un emotivo agradecimiento a los miembros del club, reconociendo que esta donación representa un respaldo vital para continuar salvando vidas y atendiendo con eficacia a quienes más lo necesitan.

La jornada concluyó con un ambiente de fraternidad y reconocimiento mutuo, donde se reafirmó la importancia de la colaboración entre instituciones civiles y organizaciones voluntarias. Este tipo de acciones refuerzan el tejido social y promueven una cultura de ayuda que dignifica a Sabinas y sus habitantes.