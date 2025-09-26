Vecinos agradecen pavimentación en la calle Gómez Farías

SABINAS, COAH.- El Gobierno del Estado de Coahuila dio inicio a la pavimentación de la calle Gómez Farías, en el tramo comprendido entre Constitución y Emiliano Zapata, en la colonia Sarabia. Esta obra responde a una necesidad urgente de la comunidad, especialmente por las dificultades de acceso que se presentan durante la temporada de lluvias.

El proyecto contempla la colocación de 1,460 metros cuadrados de carpeta asfáltica, lo que representa la rehabilitación completa de dos cuadras. Con esta intervención, se busca mejorar la movilidad, seguridad y calidad de vida de los habitantes de la zona, quienes por años han enfrentado condiciones adversas en esta vialidad.

En el arranque de los trabajos estuvieron presentes autoridades estatales como Francisco Tobías Hernández, subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera; Enrique Falcón Zepeda, subsecretario de Infraestructura de Obra Pública; Federico Quintanilla Riojas, coordinador de Mejora en la Región Carbonífera; Claudia Garza Iribarren, coordinadora de Mejora en Sabinas; y Carlos García Vega, enlace de Mejora con Dependencias Estatales.

Vecinos de la colonia Sarabia expresaron su agradecimiento por esta acción gubernamental, destacando que la pavimentación representa una solución esperada por años. Reconocieron que, en especial durante las lluvias, el acceso se volvía complicado, afectando tanto a peatones como a vehículos.

Durante el evento, se tomó protesta a un comité ciudadano que tendrá la responsabilidad de dar seguimiento al proyecto, verificando que se cumpla en tiempo y forma. Esta participación activa de la comunidad refuerza el compromiso del gobierno estatal con la transparencia y el trabajo conjunto por el bienestar de Sabinas.