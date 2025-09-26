Salida del ´Hummer´ obedece a "cambios de rutina", asegura el Fiscal General de Coahuila

SALTILLO, COAHUILA – La Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila ha desmentido que la reciente salida de Miguel Barajas Hernández, conocido como "Hummer", de la coordinación de la policía en la Región Norte, se deba a investigaciones en su contra. Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado, atribuyó el movimiento a los enroques rutinarios que se realizan habitualmente dentro de las corporaciones de seguridad estatal.

La salida de Miguel Barajas Hernández "Hummer" había generado especulaciones dentro de la esfera política y de seguridad. Sin embargo, Fernández Montañez fue enfático al descartar que el cambio obedezca a motivos penales o disciplinarios, enmarcando la decisión como parte de la estrategia normal de rotación de personal.

Enroques clave en la estrategia de seguridad

El Fiscal General de Coahuila detalló que el movimiento forma parte de una serie de enroques estratégicos que buscan fortalecer la Secretaría de Seguridad estatal. La salida del "Hummer" permitió la integración de Jordan Espino, ex director de la policía municipal de Saltillo, a las filas de la Secretaría.

"Este tema pasa, pasa seguido, pasa todo el tiempo, entiendo que genera especulación ¡Pero, a ver, hace 15 días se movieron los de la agencia de investigación criminal también! Hacemos enroques, y este es uno más", declaró Federico Fernández Montañez.

Además, el Fiscal anunció que, tras la reasignación de Jordan Espino, ya se están analizando perfiles para ocupar la Dirección Municipal de la policía de Saltillo. Entre los nombres que se barajan se encuentra el de Simón Pérez Saldaña, actual comandante regional de la sureste, quien cuenta con una larga trayectoria en la corporación. El cambio en la policía de Coahuila y la designación de nuevos mandos buscan mantener la eficiencia operativa en las distintas regiones del estado.