Inversión de 5 Millones de Pesos en Obras de Pavimentación en Sabinas, Coahuila

SABINAS, COAH.- El subsecretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad en la Región Carbonífera, Enrique Falcón Cepeda, informó sobre las obras de pavimentación que se están realizando en la ciudad de Sabinas, Coahuila, con una inversión de 5 millones de pesos. Estas obras incluyen pavimentos y recarpeteos, y se están llevando a cabo con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana de la ciudad.

Falcón Cepeda destacó que, además de las obras actuales, se están planeando proyectos adicionales para el año 2026. Se espera que el próximo año sea de gran actividad en materia de infraestructura, con más etapas de pavimentación y otras obras importantes. El funcionario estatal enfatizó que el gobierno está trabajando a "pasos de gigante" para terminar las obras actuales antes de que acabe el año.

El subsecretario también destacó la importancia de las peticiones ciudadanas en la planificación de las obras. Señaló que se están atendiendo las necesidades de la comunidad y se están realizando esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Sabinas y la región carbonífera.

La inversión en infraestructura es fundamental para el desarrollo económico y social de la región. El gobierno del estado está trabajando para mejorar la infraestructura urbana y garantizar que las comunidades tengan acceso a servicios básicos de calidad. Con estas obras, se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes y fomentar el crecimiento económico en la región.

La Región Carbonífera es una de las zonas más importantes del estado de Coahuila, y la inversión en infraestructura es clave para su desarrollo. El gobierno estatal está comprometido con mejorar la calidad de vida de los habitantes y garantizar que la región siga siendo un motor económico importante para el estado.