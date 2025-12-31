Club Rotary de Del Río entrega donaciones a familias en Sabinas

SABINAS, COAH.- La sociedad sabinense expresó su profundo agradecimiento al Club Rotary de Del Río, así como a Abner Martínez y María Martínez, por la generosa donación de chaquetas, calcetines y productos de higiene bucal, destinada a apoyar a las familias necesitadas de Sabinas, especialmente en esta temporada invernal.

Los apoyos ya han sido entregados en diferentes sectores de la ciudad, llevando de manera directa estos beneficios a las familias que más lo necesitan. Los voluntarios del Club Rotary de Del Río y representantes de las organizaciones donantes estuvieron presentes en las colonias Chapultepec, Centro y San José, para hacer entrega de los artículos y llevar un mensaje de solidaridad y apoyo.

La sociedad sabinense destaca la confianza y el apoyo del Club Rotary de Del Río, que ha permitido que estos apoyos lleguen a Sabinas para ser entregados a las familias más vulnerables. Este gesto es un ejemplo de la importancia de la labor social y la solidaridad en la comunidad, y refleja el compromiso del Club Rotary de Del Río con el bienestar de la sociedad sabinense.

La donación es un recordatorio de que juntos, podemos hacer una diferencia en la vida de las personas. La sociedad sabinense se siente agradecida y valorada por el apoyo recibido, y espera seguir contando con la colaboración del Club Rotary de Del Río y otras organizaciones para seguir trabajando en beneficio de las familias sabinenses.