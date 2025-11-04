Fundador de albergue canino invita a donar para perros rescatados

SABINAS, COAH.- El fundador del albergue canino "Patitas de Paz", Pedro Armendáriz Zárate, hizo una invitación a la comunidad de la región carbonífera para donar croquetas y material de curación para hacer posible la atención a 120 ejemplares con los que cuenta el lugar, y curar a aquellos ejemplares que son rescatados de las calles en condiciones deplorables de salud.

El activista agradeció a quienes, mes con mes, se acercan al recinto para entregar croquetas, alimentos enlatados y material de curación, destacando que esa solidaridad ha sido fundamental para mantener la operatividad del albergue. "Cada bolsa de alimento o cada paquete de vendas significa una vida que podemos salvar y rehabilitar", señaló Armendáriz Zárate, quien subrayó que sin el apoyo constante de la ciudadanía el trabajo diario sería imposible.

El albergue "Patitas de Paz" no solo brinda refugio, sino que también ofrece atención veterinaria básica, vacunación y rehabilitación para que los perros puedan recuperarse y, una vez restablecidos, ser puestos en adopción. "Nuestro objetivo es que cada animal salga del albergue con una familia que le brinde amor y cuidados permanentes", añadió el fundador, quien invitó a los interesados a visitar el refugio y conocer a los animales que esperan una segunda oportunidad.

Para quienes deseen colaborar, el albergue recibe donaciones de alimento seco y húmedo, croquetas, así como insumos médicos como vendas, antisépticos y medicamentos básicos. Las aportaciones pueden entregarse directamente en la sede del albergue ubicado en el Barrio 1 de la Villa de Agujita, o bien ponerse en contacto a través de redes sociales que llevan el nombre del albergue en Facebook. El entrevistado reiteró que cada contribución, por pequeña que sea, ayuda a mantener la misión de rescatar y rehabilitar a los perros en situación de vulnerabilidad.

Armendáriz Zárate concluyó con un mensaje de esperanza: "Con el apoyo de la comunidad podemos seguir creciendo, seguir curando y seguir encontrando hogares para estos amigos de cuatro patas. Cada gesto cuenta, y juntos podemos hacer de Patitas de Paz un verdadero refugio de amor y recuperación".