Festival de la Carne Asada 2025 entrega donativos a instituciones en Sabinas

SABINAS, COAH.- El comité organizador del Festival de la Carne Asada 2025 realizó la entrega de donativos en especie con un valor cercano al millón de pesos, destinados a instituciones asistenciales y de servicio comunitario. Entre los beneficiados se encuentran el Sistema DIF municipal, el cuerpo de Bomberos de Sabinas y diversas organizaciones locales que trabajan en favor de la comunidad.

La ceremonia de entrega se llevó a cabo en la explanada de la presidencia municipal, donde se dieron cita autoridades locales, representantes de las instituciones beneficiadas y la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, Cristina Amezcua González. El acto fue acompañado por un ambiente de reconocimiento hacia quienes hacen posible este festival, considerado ya un referente en la región.

En su mensaje, Amezcua González felicitó a los organizadores del Festival de la Carne Asada, destacando que el evento se ha consolidado como insignia turística de Coahuila. Recordó que la edición 2025 recibió un galardón internacional en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) celebrada en España, lo que confirma la calidad y proyección del festival más allá de las fronteras nacionales.

Las instituciones beneficiadas con los donativos incluyen a la Fundación Don Bowden, el CEAT, el Pentatlón Militarizado, Bomberos de Sabinas, el Sistema DIF municipal y el Club Caballeros de Colón, entre otras. Cada una de ellas recibió apoyos en especie que fortalecerán sus actividades y servicios en beneficio de la población.

Con esta acción, el Festival de la Carne Asada reafirma su compromiso social, además de su vocación turística y cultural. Los organizadores subrayaron que el éxito del evento no solo se mide en visitantes y reconocimientos, sino también en la capacidad de generar impacto positivo en la comunidad de Sabinas y en las instituciones que trabajan día a día por el bienestar de sus habitantes.