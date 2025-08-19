Jornadas de Lactancia Materna 2025 promueven salud materno-infantil en Sabinas

El Centro de Salud con Hospital Sabinas, bajo la dirección del Dr. Francisco Iribarren Cárdenas, anunció la realización de las Primeras Jornadas de Lactancia Materna 2025, un evento que busca fortalecer el conocimiento y la práctica de la lactancia en la comunidad. La invitación fue extendida por el Dr. Raúl Ramos González, quien destacó la importancia de generar espacios de aprendizaje y diálogo sobre este tema fundamental para la salud materno-infantil.

La jornada se llevará a cabo el próximo miércoles 20 de agosto a las 10:00 a.m. en el Centro Cultural Lily y Edilberto Montemayor Seguy, en Sabinas, Coahuila. El evento está dirigido a madres, familias y público en general, con el objetivo de brindar herramientas prácticas y conocimientos actualizados sobre la lactancia materna.

Durante el encuentro, se abordarán temas clave como la nutrición durante la lactancia, técnicas y posiciones adecuadas para amamantar, así como los múltiples beneficios que esta práctica ofrece tanto para la madre como para el bebé. Los especialistas compartirán información basada en evidencia científica, además de responder dudas y ofrecer orientación personalizada.

Por su parte Francisco Iribarren Cárdenas, director del Hospital General, subrayó que estas jornadas representan un esfuerzo conjunto por promover una cultura de salud preventiva y de apoyo a las madres en su proceso de crianza. "La lactancia materna es un acto de amor y salud. Queremos que cada madre se sienta acompañada y empoderada en esta etapa tan importante", expresó.

Como parte del evento, se invita a los asistentes a colaborar con el programa Frascotón, llevando un frasco de vidrio con tapa de plástico, que será destinado a la recolección y almacenamiento de leche materna. Esta iniciativa busca fortalecer las redes de apoyo para bebés que requieren alimentación especializada, reafirmando el compromiso del Centro de Salud con Hospital Sabinas con la comunidad.