El Faro de Don Martín celebra 15 años de rescate acuático en Sabinas

SABINAS, COAH.- El Faro de Don Martín A.C., organización dedicada al rescate acuático en la presa Venustiano Carranza, celebrará en marzo su décimo quinto aniversario de fundación. El proyecto, encabezado por su presidente Héctor Aguirre Dávila, nació con la misión de salvar vidas en las aguas de la presa de Don Martín, convirtiéndose en un referente de servicio comunitario y altruismo en la región.

Desde sus inicios, El Faro de Don Martín ha operado como un puesto de rescate gratuito, atendiendo emergencias y brindando apoyo a quienes disfrutan de actividades acuáticas en la presa. La labor de los voluntarios ha sido fundamental, pues son ellos quienes, en palabras de Aguirre Dávila, "le ponen el pecho a las balas" al enfrentar situaciones de riesgo para proteger a los demás.

El presidente de la asociación destacó que este esfuerzo no habría sido posible sin el respaldo de patrocinadores, benefactores, gobiernos estatal y municipales, así como de la comunidad que participa en las rifas anuales organizadas para recaudar fondos. Cada apoyo recibido ha permitido mantener activo el servicio y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

A lo largo de estos 15 años, El Faro de Don Martín ha consolidado un equipo de rescatistas comprometidos, quienes han sido pieza clave en la prevención de tragedias y en la atención de accidentes acuáticos. Su trabajo ha generado reconocimiento y gratitud entre los habitantes de Sabinas y comunidades cercanas, que ven en la organización un símbolo de solidaridad y esperanza.

La celebración de este aniversario será también un momento para reflexionar sobre el impacto social del proyecto y renovar el compromiso de seguir salvando vidas. Héctor Aguirre Dávila expresó su agradecimiento a todos los que han hecho posible esta labor y reafirmó que El Faro de Don Martín continuará iluminando el camino de la seguridad en las aguas de la presa Venustiano Carranza.