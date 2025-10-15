Empresario Enrique Ibarra Tamez sorprende con camión de transporte público temático de Halloween en Sabinas

SABINAS, COAH.- El empresario Enrique Ibarra Tamez, dueño de una empresa de transporte público, presentó un camión arreglado con motivos de Halloween que circulará por las calles de Sabinas y la región carbonífera. El vehículo, diseñado para divertir y entretener a los pasajeros, cuenta con una temática de terror en el exterior y en el interior, con personajes como arañas, brujas y esqueletos.

Ibarra Tamez explicó que la idea es ofrecer una experiencia única y divertida a los usuarios del transporte, y también a aquellos que vean el camión circular por las calles. "Queremos que la gente se ría, se asuste y se divierta", señaló el empresario.

Aunque la celebración de Halloween no es tradicionalmente mexicana, Ibarra Tamez destacó que es una fecha que se ha vuelto popular en México, especialmente en ciudades fronterizas como Sabinas. "Es una oportunidad para unir a las familias y divertirse", dijo.

El empresario adelantó que también están planeando una temática especial para el Día de Muertos, el 2 de noviembre, con conceptos como altares y catrinas. "Queremos honrar a nuestros muertos de alguna manera y divertirnos al mismo tiempo", señaló.

El camión con temática de Halloween es una innovación en el transporte público en Sabinas, y se espera que sea un éxito entre los usuarios. "Estamos emocionados de ver la reacción de la gente", concluyó Ibarra Tamez.