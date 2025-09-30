Accidente de menor en parque de trampolines despierta preocupación en autoridades

SALTILLO, Coahuila.- Protección Civil de Coahuila realizó una revisión exhaustiva en el parque de trampolines "Happy Up", ubicado sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, al norte de Saltillo, tras diversas denuncias ciudadanas y el reciente accidente de una menor de 12 años que sufrió una fuerte caída dentro de las instalaciones.

De acuerdo con el reporte oficial, el establecimiento presentó la documentación necesaria en materia de Protección Civil, como póliza de seguro, dictámenes estructurales y eléctricos, así como capacitación a brigadas de emergencia.

No obstante, se identificaron riesgos en áreas específicas, principalmente en el resbaladero con llanta y la alberca de espuma con trampolín, juegos que han sido señalados en incidentes previos.

En el caso del resbaladero, Protección Civil ordenó un peritaje estructural para determinar si el ángulo y la velocidad de descenso son adecuados, pues el impacto de la caída puede generar lesiones.

Además, se recomendó instalar una tabla de altura visible que limite el acceso a niños fuera del rango permitido.

Respecto a la alberca de espuma con trampolín, se verificó que el espesor de los cubos amortigua el impacto, pero se pidieron ajustes en el diseño, reforzamiento estructural y la instalación de medidas adicionales de seguridad.

También se solicitó al negocio contar con una planta de luz para evitar incidentes como el ocurrido recientemente, cuando la falta de electricidad derivó en la caída de una menor desde más de tres metros de altura, provocándole una probable fractura de tibia y peroné.

El caso sigue bajo investigación de las autoridades, mientras que Protección Civil emitirá recomendaciones técnicas que el establecimiento deberá cumplir para garantizar la seguridad de sus visitantes.