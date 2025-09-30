Entrega de mobiliario escolar en Nava para la Secundaria Vito Alessio Robles

Nava, Coah. – La Secundaria Vito Alessio Robles fue beneficiada con la entrega de mobiliario escolar por parte del gobernador Manolo Jiménez, acción que permitirá a los estudiantes contar con espacios más cómodos y adecuados para su formación académica.

Con esta dotación, se fortalece la infraestructura educativa del municipio, brindando a los jóvenes mejores herramientas de aprendizaje y un entorno digno dentro de las aulas. Mesas, sillas y material escolar renovado fueron recibidos con entusiasmo por la comunidad educativa.

Padres de familia, alumnos y docentes reconocieron la importancia de este apoyo estatal, que contribuye al desarrollo de la educación en Nava y refuerza el compromiso de seguir impulsando a la niñez y juventud coahuilense. La entrega también motiva a los estudiantes a aprovechar al máximo los recursos y valorar el respaldo brindado por el Estado.

De esta manera, el Gobierno de Coahuila refrenda su interés en garantizar que las escuelas cuenten con la infraestructura necesaria para un aprendizaje de calidad, beneficiando directamente a cientos de jóvenes que día a día se preparan para un mejor futuro.