Accidente Vial en Centro de Saltillo: Camioneta Volcada por Conductora de Tercera Edad

SALTILLO, Coahuila.– Un fuerte accidente vial ocurrido en pleno centro de la ciudad dejó como saldo la volcadura de una camioneta, luego de que una conductora de la tercera edad no respetara la luz roja del semáforo.

De acuerdo con Tránsito Municipal, la responsable fue identificada como Zulema "N", de 80 años, quien manejaba un Chevrolet Sonic sobre la calle Mariano Abasolo. Al girar hacia José María Lafragua ignoró el alto en rojo y cerró el paso a una camioneta Ford Escape.

El vehículo afectado era conducido por Luis, de apenas 15 años, quien circulaba por Francisco Coss. Aunque intentó esquivar el choque, terminó impactando el auto y subiéndose al camellón central, lo que provocó que la camioneta se volcara sobre su toldo.

El golpe fue tan fuerte que la unidad comenzó a incendiarse, pero un comerciante de la zona utilizó un extintor para sofocar las llamas antes de que el fuego se propagara. Bomberos y paramédicos acudieron al lugar y atendieron a los involucrados, ninguno de los cuales requirió traslado hospitalario.

Las autoridades destacaron que, aunque el menor no fue el causante del percance, su participación al volante abre un llamado de alerta a los padres de familia sobre los riesgos de permitir que adolescentes conduzcan sin contar con la edad y permisos legales correspondientes.

Posteriormente, se solicitó la presencia de las aseguradoras para iniciar el procedimiento por los daños materiales ocasionados.