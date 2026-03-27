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Coahuila

Mejoran condiciones de ganaderos en San Juan de Sabinas con apoyo

Se invertirán más de 100 mil pesos en el apoyo a los ganaderos de San Juan de Sabinas.

Por Teresa Muñoz - 27 marzo, 2026 - 05:25 p.m.
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      NUEVA ROSITA, COAH.- Con el objetivo de mejorar la alimentación y la producción del ganado asegurando mejores condiciones ante las dificultades que enfrenta el campo; en el municipio de San Juan de Sabinas, se realizó la entrega de suplemento a los productores.

      Así lo informó el subsecretario de Desarrollo Rural en la Carbonífera, ingeniero Diego Elguezabal Elguezabal, quien destacó la importancia de estas acciones para fortalecer la actividad ganadera.

      El funcionario detalló que, se distribuyeron 12 toneladas de suplemento y alimento para los ganaderos, en un esquema bipartita donde el Gobierno del Estado, encabezado por el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, aporta el 50 por ciento de los recursos, mientras que el resto es cubierto por los propios productores. Esta colaboración busca garantizar un apoyo directo y efectivo al sector rural.

      Asimismo, señaló que el beneficio es de carácter general y que durante la próxima semana se entregará una segunda parte en San Juan de Sabinas y otra más en el municipio de Sabinas, con el fin de ampliar la cobertura y atender a un mayor número de productores.

      Elguezabal explicó que poco más de una tonelada está destinada para cada productor, lo que representa un respaldo significativo para la alimentación del ganado en la región.

       

      Finalmente, indicó que en este primer beneficio se invirtieron poco más de 100 mil pesos, reafirmando el compromiso de las autoridades estatales y municipales de trabajar en conjunto con los ganaderos para impulsar el desarrollo rural y fortalecer la economía local.

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