Estudiantes de UTRC podrán aprender inglés, italiano y chino gratis

VILLA DE SAN JUAN, COAH. - Estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera (UTRC) podrán cursar de manera gratuita no solo el idioma inglés, sino también italiano y chino mandarín.

El anuncio fue dado a conocer por el rector de la universidad Sergio Villarreal, mediante la Dirección Académica, encabezada por la maestra Laura Pérez Castro.

La autoridad educativa señaló que esta iniciativa busca fortalecer la formación integral de los universitarios mediante el desarrollo de competencias lingüísticas que les permitan enfrentar los retos de un entorno cada vez más globalizado.

Destacó que el aprendizaje de nuevos idiomas amplía las oportunidades de movilidad académica y favorece la participación de los estudiantes en programas de intercambio internacional.

Asimismo, indicó que el dominio de otras lenguas contribuye al intercambio cultural y facilita la interacción en contextos educativos y profesionales de carácter internacional.

Pérez Castro agregó que la incorporación del italiano y el chino mandarín a la oferta académica gratuita representa una herramienta adicional para mejorar las oportunidades profesionales de los alumnos de la UTRC.