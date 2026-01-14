Emprendedor Pablo de la Cruz Escobar triunfa con su taquería en Sabinas

SABINAS, COAH.- Pablo de la Cruz Escobar, un comerciante veracruzano, es un ejemplo de que la perseverancia y la fe pueden llevar a un negocio al éxito. Después de trabajar como empleado en una florería, Pablo decidió independizarse y abrir su propia taquería en Sabinas, Coahuila.

"Me dedicaba a la venta de flores anteriormente", dijo Pablo. "Íbamos a poner otra florería, pero ya traía la noción y el conocimiento de las carnitas porque era lo que me dedicaba allá en Poza Rica, Veracruz". Con la ayuda de su esposa, Pablo decidió iniciar un negocio de carnitas con tortillas hechas a mano.

Pablo enfatizó que la clave para el éxito es la perseverancia y la disciplina. "A veces comentamos que no hay oportunidades en ciertos lugares, que no hay economía para poder potencializar algún tipo de negocio", dijo. "Pero creo que todo depende de la constancia y la disciplina que tengas en querer salir adelante".

Pablo recordó que hubo momentos difíciles en los que no sacaban ni los sueldos, pero no se rindieron. "Aprendimos a resistir y soportar", dijo. "Y ahora, Dios nos ha premiado con un negocio próspero".

El mensaje de Pablo es claro: "Sean perseverantes, sean disciplinados y sobre todo, no se suelten de Dios. Él es el que tiene el control de todo". Su historia es un ejemplo inspirador para todos aquellos que buscan emprender un negocio y alcanzar el éxito.