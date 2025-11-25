El Festival de la Carne Asada atrae turismo a Coahuila

SABINAS, COAH.- La secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos en Coahuila, Cristina Amezcua González, destacó la importancia del Festival de la Carne Asada como uno de los eventos insignia de Sabinas y del estado de Coahuila.

En una entrevista, Amezcua González reiteró que el festival es un ejemplo de la rica gastronomía y cultura de la región carbonífera. "El Festival de la Carne Asada es un evento que nos llena de orgullo", dijo Amezcua González. "No solo es un evento gastronómico, sino que también es una celebración de nuestra cultura y tradiciones".

La secretaria de Turismo destacó que el festival ha sido un éxito en términos de afluencia y ocupación hotelera. "Hemos visto un incremento considerable en la ocupación hotelera en los pueblos mágicos de Coahuila", dijo. "Esto es gracias a eventos como el Festival de la Carne Asada, que atraen a turistas de todo el país y del extranjero".

Amezcua González también mencionó que el estado de Coahuila está trabajando en proyectos para impulsar el turismo en la región. "Estamos trabajando en proyectos para mejorar la infraestructura turística y promover la región como un destino gastronómico y cultural", dijo.

La secretaria de Turismo concluyó que el Festival de la Carne Asada es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se trabaja en conjunto para promover el turismo y la cultura. "Es un orgullo para Coahuila ser reconocido por su gastronomía y cultura", dijo.