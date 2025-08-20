Inclusión y participación: Adultos mayores disfrutan visita al Museo Pancho Villa

Un grupo de alrededor de 55 adultos mayores del comedor Santa Cruz de Sabinas y Agujita visitaron el Museo Francisco Villa, gracias a una invitación del profesor Ramiro Flores Morales. La visita incluyó un recorrido por las 7 salas del recinto y la proyección de una película, lo que resultó ser una experiencia nueva y emocionante para muchos de los asistentes.

María Idalia Aguirre Montemayor, encargada del comedor Santa Cruz, expresó su satisfacción por la invitación y destacó que muchos de los adultos mayores que la acompañaban no habían tenido la oportunidad de conocer el museo antes. "Nos encantó el museo, estamos muy contentos de la invitación", afirmó. La visita al museo fue una sorpresa para muchos de los adultos mayores, quienes disfrutaron de la convivencia y la oportunidad de conocer más sobre la historia y la cultura de la región. Después de la película, se realizó un pequeño convivio en el museo, lo que permitió a los adultos mayores compartir y recordar la experiencia.

El profesor Ramiro Flores, quien invitó a los adultos mayores al museo, busca promover la inclusión y la participación de este sector de la población en actividades culturales y recreativas. La visita al museo es un ejemplo de cómo se pueden crear oportunidades para que los adultos mayores se sientan valorados y atendidos.

La visita de los adultos mayores al Museo de Pancho Villa fue un éxito y demostró la importancia de promover la inclusión y la participación de este sector de la población en actividades culturales y recreativas. La experiencia será recordada por los adultos mayores y seguramente será un tema de conversación en los próximos días.