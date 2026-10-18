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Coahuila

Exploran fósiles entre senderismo en Múzquiz

Los participantes aprendieron sobre procesos geológicos y la identificación de rocas y fósiles marinos.

Por Teresa Muñoz - 18 octubre, 2026 - 06:25 p.m.
Exploran fósiles entre senderismo en Múzquiz
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      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con una actividad que combinó aventura, naturaleza y aprendizaje, se realizó un recorrido de senderismo entre fósiles y rocas sedimentarias, promovido por Red Jóvenes X México Múzquiz.

      La actividad de senderismo se llevó a cabo el 16 de octubre, comenzando a las 6:30 de la mañana.

      Mélani Santos, líder de Red Jóvenes X México Múzquiz, informó sobre esta iniciativa que se realizó el pasado 16 de octubre, con inicio a las 6:30 de la mañana y una duración aproximada de cinco horas.

      Durante el recorrido, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer procesos geológicos, identificar distintos tipos de rocas y descubrir fósiles marinos presentes en el entorno natural.

      Los participantes aprendieron sobre procesos geológicos y la identificación de rocas y fósiles marinos.

      La actividad también permitió contemplar paisajes y cañones, además de poner a prueba la resistencia física de los asistentes y disfrutar de la fotografía de naturaleza.

      Para realizar el trayecto, se recomendó utilizar tenis para senderismo o botas, pantalón adecuado, ropa de manga larga, sombrero y mochila de dos hombros, además de llevar un litro de agua.

      Red Jóvenes X México busca fomentar la convivencia y el conocimiento de la riqueza natural de la región.

      Con este tipo de iniciativas, Red Jóvenes X México Múzquiz impulsa actividades al aire libre que permiten conocer la riqueza geológica y natural de la región, mediante experiencias de exploración y convivencia.

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