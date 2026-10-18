Exploran fósiles entre senderismo en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con una actividad que combinó aventura, naturaleza y aprendizaje, se realizó un recorrido de senderismo entre fósiles y rocas sedimentarias, promovido por Red Jóvenes X México Múzquiz.

La actividad de senderismo se llevó a cabo el 16 de octubre, comenzando a las 6:30 de la mañana.

Mélani Santos, líder de Red Jóvenes X México Múzquiz, informó sobre esta iniciativa que se realizó el pasado 16 de octubre, con inicio a las 6:30 de la mañana y una duración aproximada de cinco horas.

Durante el recorrido, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer procesos geológicos, identificar distintos tipos de rocas y descubrir fósiles marinos presentes en el entorno natural.

Los participantes aprendieron sobre procesos geológicos y la identificación de rocas y fósiles marinos.

La actividad también permitió contemplar paisajes y cañones, además de poner a prueba la resistencia física de los asistentes y disfrutar de la fotografía de naturaleza.

Para realizar el trayecto, se recomendó utilizar tenis para senderismo o botas, pantalón adecuado, ropa de manga larga, sombrero y mochila de dos hombros, además de llevar un litro de agua.

Red Jóvenes X México busca fomentar la convivencia y el conocimiento de la riqueza natural de la región.

Con este tipo de iniciativas, Red Jóvenes X México Múzquiz impulsa actividades al aire libre que permiten conocer la riqueza geológica y natural de la región, mediante experiencias de exploración y convivencia.