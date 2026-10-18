Resurge río Sabinas en Villa de San Juan

VILLA DE SAN JUAN, COAH.- El río Sabinas resurgió la madrugada de este domingo en el parque Los Sabinitos, en la Villa de San Juan, tras la llegada de agua procedente de las lluvias registradas en la serranía de Múzquiz.

El afluente, que permaneció prácticamente seco durante meses debido a la intensa sequía, volvió a mostrar agua en su cauce hasta en un 40%, lo que modificó el paisaje de este espacio natural de la Región Carbonífera, informó el director de Protección Civil Municipal, Federico Méndez Pacheco.

Cabe señalar que, aunque el incremento en el nivel hídrico es ligero, la presencia de vital líquido representa un cambio favorable luego de un prolongado periodo de sequía, marcado por la falta de precipitaciones.

La llegada del fluido generó un panorama alentador para los habitantes de la región, quienes han observado cómo la sequía afectó considerablemente el caudal del río Sabinas.

Por el momento, no se reporta una creciente considerable; sin embargo, el escurrimiento permite apreciar nuevamente agua en este tramo del río, ubicado en el parque Los Sabinitos.

Las lluvias en la zona serrana de Múzquiz favorecieron esta recuperación inicial del cauce, mientras la continuidad de las precipitaciones podría contribuir a mantener el flujo de agua en los próximos días.