Ppresentan Plan de Seguridad Estatal 2026 en Coahuila

SABINAS, COAH.- El Fiscal General del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, sostuvo un encuentro con empresarios, transportistas y representantes de la sociedad civil, donde destacó que la entidad registra los mejores indicadores de seguridad de las últimas tres décadas.

En el marco de esta reunión, anunció el fortalecimiento de las acciones mediante el Plan de Seguridad Estatal 2026, diseñado para consolidar la paz y la confianza en la región.

Fernández Montañez informó que Coahuila cerró el 2025 con 85 homicidios, la cifra más baja en 30 años, todos ellos esclarecidos. Asimismo, adelantó que enero de 2026 apunta a concluir con una incidencia aún menor que la del mismo mes del año anterior, resultado de la estrategia coordinada entre corporaciones estatales, municipales y fuerzas federales.

El fiscal detalló que el plan contempla la ampliación del sistema de video vigilancia, el reforzamiento de equipos tácticos y unidades operativas, además de operativos conjuntos con la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina.

Estas acciones forman parte de la política de seguridad encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de mantener a Coahuila como referente nacional en materia de seguridad.

En cuanto al combate al narcomenudeo, precisó que se ha logrado una reducción del 27 % respecto al año anterior.

No obstante, reconoció que se trata de un fenómeno que requiere atención constante, principalmente desde la prevención y la reconstrucción del tejido social, con la participación de instituciones educativas, programas juveniles y dependencias como el Sistema DIF y la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).

Finalmente, Fernández Montañez enfatizó que el llamado "blindaje" de Coahuila se refleja en carreteras seguras, ausencia de cobro de cuotas y la no presencia de grupos criminales asentados, en contraste con hechos de violencia registrados en otras entidades.

Anunció además la próxima inauguración de nuevas instalaciones de la Fiscalía en la región y reiteró el llamado a la participación ciudadana, poniendo a disposición el número 844 675 9800 para reportes, denuncias y sugerencias.