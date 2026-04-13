Diego Garduño investiga fraude y robo en Alkosa: Sabinas

SABINAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado confirmó el inicio de una carpeta de investigación por los delitos de fraude y robo en contra de empleados de la negociación comercial denominada Alkosa. Así lo dio a conocer Diego Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera.

El funcionario explicó que la semana pasada se tuvo un acercamiento con los representantes legales y dueños de la empresa, quienes presentaron la denuncia formal. Señaló que la Fiscalía mantiene las puertas abiertas para todas las negociaciones, pequeñas o grandes, que estimen haber sido víctimas de algún ilícito en sus operaciones.

Garduño Guzmán precisó que la carpeta de investigación se encuentra en trámite, lo que implica la ejecución de diversos actos de investigación pendientes para comprobar lo narrado en la denuncia. "Actualmente el caso está en ese estado procesal", indicó, sin dar mayores detalles para no afectar las diligencias.

El delegado subrayó que este lunes, como parte del día de atención ciudadana, se reitera la invitación a la sociedad civil y al sector empresarial para denunciar cualquier

Finalmente, recalcó que tras recibir la denuncia de los representantes legales de Alkosa se le dará el debido trámite conforme a la ley. La investigación determinará las responsabilidades a las que haya lugar una vez agotadas las diligencias correspondientes.