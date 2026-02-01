Ejidatarios de Sabinas esperan solución al abigeato

SABINAS, COAH.- El comisariado del ejido Agujita, Alejandro Montelongo Rico, expresó su confianza en que la Fiscalía General del Estado, encabezada por Federico Fernández Montañez, apoyará a los ejidos del municipio de Sabinas para solucionar el problema de abigeato que han estado enfrentando.

Montelongo Rico señaló que después de sostener un encuentro con el fiscal general, se tiene la esperanza de que la autoridad pueda brindar el apoyo necesario para evitar el robo de ganado en los siete ejidos del municipio. "Reconocemos que en los últimos meses hemos tenido este problema, por lo cual lo expusimos en la pasada visita del fiscal general", dijo.

El ejidatario destacó el apoyo que han recibido de la agencia de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado y de la policía municipal de Sabinas, quienes realizan recorridos de vigilancia en conjunto y mantienen una comunicación constante con los ejidatarios. "Estamos trabajando juntos para combatir este problema y esperamos que con el apoyo de la Fiscalía General del Estado, podamos encontrar una solución efectiva", agregó.

Montelongo Rico hizo un llamado a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa y a colaborar con las autoridades para erradicar el abigeato en la región. "Es importante que todos nos unamos para combatir este problema que afecta a nuestra comunidad", dijo.

La Fiscalía General del Estado ha reiterado su compromiso de trabajar en conjunto con las autoridades locales y la comunidad para combatir el abigeato y otros delitos en la región. Los ejidatarios de Sabinas esperan que con el apoyo de la Fiscalía, puedan encontrar una solución efectiva para proteger sus tierras y su ganado.