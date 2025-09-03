Incendio de camioneta Ford F-150 en Puente Negro controlado por Bomberos de Sabinas

Elementos del cuerpo de Bomberos de Sabinas, en coordinación con la Policía Preventiva, atendieron un llamado de emergencia por el incendio de un vehículo en el camino que conduce al ejido Puente Negro, a la altura del kilómetro ocho. La rápida movilización permitió llegar al sitio en cuestión de minutos.

Al arribar, los bomberos encontraron una camioneta Ford F-150 modelo 1993 envuelta en llamas. A un costado del vehículo se hallaba el conductor, quien logró salir por sus propios medios antes de que el fuego se intensificara. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Pese a los esfuerzos del personal de emergencia, las llamas consumieron por completo la unidad, que fue declarada como pérdida total. El fuego se propagó con rapidez, lo que impidió cualquier maniobra de rescate del vehículo.

Protección Civil y Bomberos lograron controlar el siniestro tras varios minutos de trabajo. De manera preliminar, se presume que el incendio fue provocado por una falla mecánica, aunque las autoridades continúan con la evaluación de los hechos.

Cabe destacar que en los últimos días se ha registrado un incremento en los reportes por incendios vehiculares en esta central de emergencias, lo que ha encendido las alertas entre las autoridades locales para reforzar las medidas preventivas y el mantenimiento automotriz.