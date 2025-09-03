Compromiso de la Asociación Unidad Trabajo Perseverancia Cloete por soluciones en abastecimiento de agua

La Asociación Unidad Trabajo y Perseverancia por Cloete sostendrá una reunión de trabajo con funcionarios de SIMAS para conocer la situación actual del problema de abasto en la comunidad del vital líquido. Según informó la señora Brenda Salas Gómez, el objetivo de la reunión es discutir los avances que se han logrado hasta ahora y planificar las próximas acciones para mejorar el sistema de agua en la región.

Trascendió que la asociación ha estado trabajando en estrecha colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno y Derechos Humanos para encontrar soluciones al problema del agua en la región. Según los miembros de la asociación, el objetivo es mejorar las líneas generales de abastecimiento de agua y reemplazar las tuberías viejas para evitar fugas y problemas de suministro.

La reunión también contará con la presencia de autoridades locales, quienes estarán informados sobre los avances y planes futuros para mejorar el sistema de agua. La asociación espera que con la colaboración de todas las partes involucradas, se puedan encontrar soluciones efectivas para mejorar el abastecimiento de agua en la región.

La asociación de Cloete es una organización que ha estado trabajando constantemente para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. Con más de 10 personas activas en la asociación, están comprometidos con su trabajo y están dispuestos a seguir adelante para lograr sus objetivos.

La reunión se llevará a cabo a las 2 de la tarde en la casa de la maestra Hortensia, y se espera que sea un paso importante hacia la solución del problema del agua en la región. La asociación invita a todos los interesados a asistir y participar en la discusión sobre el futuro del abastecimiento de agua en Cloete.