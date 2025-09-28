Inicia en Sabinas el Curso Técnico en Urgencias Médicas de la Cruz Roja

SABINAS, COAH.- Nicolás Puente González, coordinador de paramédicos de la Cruz Roja en Sabinas, Coahuila, anunció que a principios del próximo mes de octubre se dará inicio al curso de Técnico en Urgencias Médicas (TUM) básico, un programa que se implementa a nivel nacional por la Cruz Roja. Este curso es parte fundamental de la formación que requiere el personal que trabaja en las ambulancias de la institución.

Puente González informó que aproximadamente el 90% de los jóvenes interesados en participar en esta iniciativa en la delegación de Sabinas ya se han inscrito. Destacó que la participación en el curso es obligatoria para todos los involucrados, tanto trabajadores como voluntarios de la Cruz Roja. "Todos los que participan aquí, los que trabajan y los voluntarios, van a tomar el curso", subrayó el coordinador.

El requisito para abordar una ambulancia de la Cruz Roja es ser Técnico en Urgencias Médicas, enfatizó Puente González. Actualmente, la Cruz Roja de Sabinas cuenta con un total de 33 personas, entre hombres y mujeres, siendo la mayoría voluntarios y estudiantes. "Todos los que suben a una ambulancia deben ser técnicos en urgencias médicas", reiteró.

En cuanto a los requisitos de edad, el curso está dirigido a personas mayores de 18 años, aunque se puede considerar excepcionalmente a jóvenes de 17 años y medio si alcanzan la mayoría de edad al concluir el programa. Puente González destacó la importancia de esta capacitación para garantizar un servicio de calidad a la comunidad. "La capacitación es indispensable para dar un buen servicio a toda la ciudadanía", afirmó.

La formación de los paramédicos y voluntarios es clave para que la Cruz Roja de Sabinas pueda atender emergencias médicas de manera efectiva y profesional, subrayó Nicolás Puente González, reflejando el compromiso de la institución con la preparación y el servicio a la comunidad.