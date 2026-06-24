Tráiler de cerveza vuelca en la carretera 57

SABINAS, COAH.- Un tráiler que transportaba envases de cerveza volcó sobre la carretera federal 57, tramos Sabinas-Monclova, a la altura de Menonitas, lo que provocó que una gran cantidad de vidrio quedara dispersa sobre la superficie de rodamiento.

El accidente se registró en ese tramo de la vía federal, donde la carga quedó esparcida tras la volcadura de la unidad.

Los envases de vidrio quedaron distribuidos en distintos puntos de la carpeta asfáltica, por lo que automovilistas y transportistas que circulaban por la zona extremaron precauciones para evitar percances adicionales.

Autoridades y personal correspondiente acudieron al lugar para realizar las labores de atención, retiro de los restos de vidrio y despeje de la vialidad.

Hasta el momento no se han informado las causas que originaron el accidente ni posibles personas lesionadas.